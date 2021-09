Polonia: DKV Mobility offre una soluzione per il nuovo sistema e-TOLL di pagamento pedaggi

(FERPRESS) – Milano, 22 SET – I clienti di DKV Mobility, uno dei principali fornitori di mobilità in Europa, nel prossimo futuro saranno abilitati a pagare i pedaggi nelle modalità previste dal nuovo sistema e-TOLL in Polonia, senza bisogno di contanti.

Gli autotrasportatori potranno registrarsi grazie a DKV Mobility per il pagamento del nuovo pedaggio elettronico in Polonia, che inizierà ufficialmente il 1° ottobre. I clienti di DKV Mobility avranno due opzioni: in primo luogo potranno installare una on board unit (OBU) utilizzabile in tutta la nazione. In secondo luogo, i clienti che utilizzano già DKV BOX EUROPE potranno facilmente aggiungere il nuovo servizio e attivarlo nella loro OBU.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 23/9/2021 h 12:39 - Riproduzione riservata