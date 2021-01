Polo Mercitalia: nuovo servizio di trasporto merci combinato Busto Arsizio-Marcianise

(FERPRESS) – Roma, 12 GEN – Tre coppie di treni andata e ritorno, 510 metri di lunghezza ciascuno e una portata di 1.300 tonnellate. Questi numeri che dall’11 gennaio caratterizzano il servizio di trasporto merci combinato non accompagnato, gestito dal Polo Mercitalia del Gruppo FS, che collega il terminal lombardo di Busto Arsizio al terminal campano di Marcianise.

