Polo della logistica di Altedo: via libera del Consiglio metropolitano di Bologna all’Accordo territoriale

(FERPRESS) – Bologna, 26 NOV – Il Consiglio metropolitano di Bologna ha approvato nella seduta di ieri la delibera di modifica all’articolo 4 dell’Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali dell’Unione Terre di Pianura sottoscritto il 14/05/2007 per la declinazione delle politiche del PUMS e PTM sulla logistica di grandi dimensioni maggiori di 10.000 mq nell’ “Hub Metropolitano”di Altedo.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it