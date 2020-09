Polfer: operazione “Oro Rosso” in tutta Italia per contrasto furti di rame in ambito ferroviario. 1 tonnellata di rame sequestrato

(FERPRESS) – Roma, 3 SET – Una tonnellata di rame sequestrato, 2.632 le persone controllate, di cui 1 arrestato e 6 indagati, 15 sanzioni amministrative elevate per un importo totale di circa 13.400 euro: questo il bilancio dell’operazione “Oro Rosso” organizzata dalla Polizia Ferroviaria in tutto il territorio nazionale per il contrasto al fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario.

Pubblicato da COM il: 3/9/2020 h 13:13 - Riproduzione riservata