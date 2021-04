PNRR: la ricetta Svimez nel Piano. Interventi su porti e ZES con primo stanziamento di 600 mln euro

(FERPRESS) – Roma, 28 APR – La “ricetta” di Svimez nelle misure previste dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, appena approvato dal Parlamento. L’Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno–Svimez ha presentato il progetto “Ricostruzione del Mediterraneo e rinascimento del Mezzogiorno d’Italia: resilienza del passato che si fa presente e diventa futuro – next generation UE”, che ha ottenuto un primo stanziamento di 600 milioni di euro ed è stato appunto compreso tra gli interventi che faranno parte della realizzazione del PNRR.

