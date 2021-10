Pnrr: il Mims è linea con le scadenze fissate per il 2021 e due riforme con scadenza 2022 saranno già approvate entro novembre

(FERPRESS) – Roma, 25 OTT – La realizzazione di investimenti e riforme del PNRR segue “target” e “milestone” da cui dipende l’effettiva erogazione delle risorse.

Il Mims, come ciascuna Amministrazione centrale responsabile di una Missione o di una Componente del Piano – si legge in una nota del ministero – ha individuato una struttura di coordinamento con la funzione di monitorare e verificare l’attuazione degli interventi che fanno parte delle singole Missioni e Componenti di riferimento, rendicontare le spese e l’avanzamento di Target e Milestone al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché di svolgere una supervisione generale sull’effettiva attuazione degli investimenti e delle riforme di riferimento.

