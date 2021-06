Pnrr: Giovannini, cruciale il ruolo dell’Anac. Solo così si potrà rilanciare il Paese

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – “L’Autorità nazionale anticorruzione riveste un ruolo cruciale nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui progetti devono essere realizzati e completati nei tempi previsti e mantenendo tutti i presidi di legalità”. Lo ha affermato il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini esprimendo “apprezzamento e condivisione” per la relazione annuale dell’Anac illustrata oggi alla Camera dal Presidente Giuseppe Busia.

