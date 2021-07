PNRR: Fontana, Recovery Fund è una grande occasione che non deve essere persa

(FERPRESS) – Milano, 9 LUG – “Il Recovery Fund è una grande occasione che assolutamente non deve essere persa”. Sul Piano di ripresa e resilienza bisogna coinvolgere le Regioni, ribadisce il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, in quanto è “fondamentale che ci sia un coinvolgimento diretto degli enti locali se vogliamo che le scelte che verranno fatte possano essere messe a terra”.

