PNRR: Fedriga, Regioni individuate come hub per task force semplificazione. Metodo da seguire anche per interventi del Piano

(FERPRESS) – Roma, 8 OTT – “Oggi registriamo su un aspetto specifico del PNRR un cambiamento di metodo che vorremmo rappresentasse un modello per il prosieguo. Con il via libera al DPCM in Conferenza Unificata sono in arrivo 1000 professionisti ed esperti per il supporto a Regioni ed enti locali nella gestione delle procedure complesse. Ma soprattutto le Regioni sono individuate come hub di tale attività”, lo sottolinea il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, al termine della Conferenza unificata di ieri.

8/10/2021 h 10:03