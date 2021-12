PNRR: FAST-Confsal, rilancia il suo impegno per Un’Italia velocemente connessa

(FERPRESS) – Roma, 14 DIC – A un anno dal convegno “Un’Italia velocemente connessa” la FAST-Confsal mantiene gli impegni presi, stilando un rapporto sullo stato di avanzamento degli interventi nel settore dei trasporti e avviano il monitoraggio permanente dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che può essere consultato https://sindacatofast.it/ . Il nuovo position paper sarà illustrato il 16 dicembre a Roma presso la Sala del Consiglio della CCIAA con la partecipazione del Segretario Generale Confsal Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale Fast-Confsal Pietro Serbassi, Professore associato di diritto del lavoro Unimol Paolo Pizzuti, DG ASSITERMINAL Angelo Ferrari, Responsabile Sindacale e Lavoro ANAV Stefano Rossi, Chief Corporate Affairs Officer FSI Massimo Bruno, Professore Università Mercatorum già Presidente Autorità Portuale di Napoli Pietro Spirito, Generale CTO ITA Airways Francesco Presicce, AD CFI e Consigliere Fercargo Giacomo Di Patrizi, DG Alis Marcello Di Caterina.

Il documento analizza in primo luogo le principali dinamiche e modifiche intervenute nel corso degli ultimi 12 mesi in termini di sviluppi della pianificazione europea e nazionale, mettendo in luce in particolare le previsioni in materia di trasporti incluse nel Piano di ripresa e resilienza nazionale e confluiti successivamente nell’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza 2021. Ulteriori approfondimenti riguardano l’andamento macroeconomico nazionale e l’andamento del mercato dei trasporti.

Un capitolo specifico è dedicato alle attività della FAST-Confsal nel corso dell’ultimo anno e all’analisi di efficacia del lavoro realizzato dal nostro ufficio studi e dagli esperti che hanno collaborato alle nostre iniziative. Il risultato è ampiamente positivo. Sulle 38 proposte concrete presentate alla politica nel corso di convegno o incontri istituzionali 21 sono state pienamente accolte e 7 lo sono state parzialmente.

“In questi dodici mesi – spiega il Segretario Generale FAST-Confsal, Pietro Serbassi – non ci siamo mai fermati. Abbiamo prodotto studi, organizzato convegni, tenuto seminari. Ci siamo occupati di digitalizzazione, di sicurezza sul lavoro, di transizione verde, di diritto del lavoro, di formazione delle competenze. Il documento che presentiamo oggi è un po’ il resoconto di questa nostra attività. Un’attività che rientra in un’operazione più ampia con cui FAST-Confsal intende sensibilizzare le istituzioni ad un maggiore confronto con tutte le parti sociali partendo proprio dalle riflessioni e dalle proposte concrete che arrivano dal mondo del lavoro”.

Pubblicato da AAR il: 14/12/2021 h 18:16 - Riproduzione riservata