Pnrr: Cavallaro (CISAL), competenze nella Pa o rischio fallimento

(FERPRESS) – Roma, 1 DIC – “Il Pnrr è un’occasione straordinaria di sviluppo se sapremo sfruttarla. E per sfruttarla serve programmazione. E per programmare servono professionalità e competenze”. Lo ha detto il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, tra i rappresentanti delle parti sociali al Tavolo Permanente per il Partenariato Economico, Sociale e Territoriale istituito nell’ambito dell’attuazione del Pnrr.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 1/12/2021 h 15:31 - Riproduzione riservata