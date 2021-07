Pnrr Academy: Fedriga, ringrazio Giovannini per l’iniziativa che deve diventare strutturale

(FERPRESS) – Roma, 28 LUG – Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha illustrato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche il Presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, il progetto di formazione e aggiornamento professionale in materia di appalti promosso dal ministero, con la collaborazione di Itaca (istituto per la trasparenza e la compatibilità ambientale ed organo tecnico della Conferenza delle Regioni) , presentato come una “vera PNRR academy”.

