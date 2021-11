Pnrr: 13 Comuni hanno presentato manifestazione di interesse per ‘Mobility as a Service’. Ne verranno selezionati 3

(FERPRESS) – Roma, 8 NOV – Sono tredici i Comuni capoluogo di Città metropolitane che hanno presentato la propria manifestazione di interesse a partecipare alla sperimentazione del progetto ‘Mobility as a Service’ (MaaS): Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia.

