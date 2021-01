Plauso di Confitarma per il riconoscimento italiano dei marittimi come lavoratori chiave

(FERPRESS) – Roma, 28 GEN – “A nome dell’armamento italiano desidero esprimere apprezzamento alla Ministra De Micheli per il riconoscimento formale da parte del nostro Paese dei marittimi come lavoratori essenziali”.

Mario Mattioli, Presidente Confitarma, accoglie la notizia circolarizzata dall’IMO, che conferma l’attenzione del Governo italiano per il comparto marittimo e per i suoi lavoratori.

“Tale riconoscimento – ha aggiunto Mattioli – oltre a facilitare gli avvicendamenti degli equipaggi, potrebbe essere utile anche per l’inserimento dei marittimi fra le categorie di soggetti che devono avere la priorità nel programma di vaccinazione anti-Covid.”

