PKP Intercity: accordo con NEWAG per la consegna di 10 nuove locomotive elettriche da 200 Km/h

(FERPRESS) – Roma, 26 OTT – PKP Intercity ha firmato un contratto con NEWAG per la consegna di 10 nuove locomotive elettriche multisistema. I veicoli con una velocità di 200 km/h opereranno sui collegamenti con Berlino, nonché sulle rotte più popolari in Polonia. Il contratto del valore di oltre un quarto di miliardo di zloty lordi è un altro progetto di materiale rotabile volto a rafforzare la flotta delle locomotive del vettore.

