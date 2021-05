Pisa: ok da Consiglio comunale a PUMS. Conti, guardiamo a città del 2030 più moderna

(FERPRESS) – Pisa, 14 MAG – Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), il primo che riguarda la città di Pisa. Il PUMS comprende un quadro conoscitivo aggiornato e dettagliato di tutti gli aspetti che riguardano la viabilità e gli spostamenti di chi vive, lavora, studia o frequenta la città di Pisa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it