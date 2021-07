Pietrarsa, 5° Forum: Paolo Uggè Conftrasporto, il futuro è intermodale e collaborativo

(FERPRESS) – Pietrarsa, 5 LUG – Comincia con una nuova visione dell’intermodalità il 5° Forum di Pietrarsa, dove gomma, ferro e mare concorrono allo stesso risultato: l’efficienza dei trasporti e la sostenibilità ambientale. Per il primo anno, grazie all’adesione di Assoferr al sistema Conftrasporto-Confcommercio, l’evento allarga gli orizzonti a tutto il mondo della logistica in un’ottica di collaborazione fra tutte le modalità di trasporto, un tempo percepite in concorrenza, perché, come sottolineato dagli organizzatori, “Questo è il futuro”.



Pubblicato da COM il: 5/7/2021 h 16:09 - Riproduzione riservata