Pieralberto Vecchi è il nuovo Chief Executive Officer di Ambrogio Trasporti

(FERPRESS) – Milano, 2 AGO – Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dei trasporti e della logistica, Pieralberto Vecchi ha svolto ruoli commerciali e direttivi in realtà multinazionali, coordinando tutte le funzioni aziendali e lavorando in ambienti fortemente competitivi ed orientati al risultato. Vecchi, che entra a far parte di Ambrogio il 2 agosto, proviene da DB Cargo Italia Services (Gruppo DB Cargo) dove ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato dal 2011.

Pubblicato da COM il: 2/8/2021 h 11:50 - Riproduzione riservata