Piemonte: vertice su Asti-Cuneo e altre opere urgenti tra De Micheli, Cirio, Gabusi e rappresentanti istituzionali

(FERPRESS) – Torino, 3 NOV – Completamento dell’Asti-Cuneo, interventi per il Colle di Tenda, ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza e ricostruzione del ponte di Romagnano Sesia i temi al centro di un vertice in videoconferenza tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale ai Trasporti e Opere pubbliche Marco Gabusi e i rappresentanti istituzionali dei territori.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it