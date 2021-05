Piemonte: verso il posticipo dei termini di consegna requisiti per i bus con conducente

(FERPRESS) – Torino, 27 MAG – Licenziato a maggioranza in Commissione Trasporti (presidente Mauro Fava) il Disegno di legge 139 “Disposizioni urgenti in materia di trasporti” che posticipa di pochi mesi dopo la fine dell’emergenza sanitaria la scadenza per la consegna dei dati su requisiti e attività delle aziende di trasporto di autobus con conducente, poiché in questo anno e mezzo di pandemia i bus turistici non hanno praticamente lavorato e le aziende si trovano in grave difficoltà.

Pubblicato da COM il: 27/5/2021 h 13:20 - Riproduzione riservata