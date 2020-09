Piemonte stanzia 1.660.000 euro di contributi per l’acquisto di veicoli nuovi e rottamazione di mezzi inquinanti

(FERPRESS) – Torino, 29 SET – Sarà emanato dopo la metà di ottobre il bando con il quale la Regione Piemonte stanzia 1.660.000 euro di contributi per l’acquisto di auto, ciclomotori, motocicli, velocipedi e per la rottamazione di mezzi inquinanti.

