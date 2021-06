Piemonte: slittati al primo luglio 2022 alcuni adempimenti legali per i bus turistici

(FERPRESS) – Torino, 9 GIU – Posticipate al primo luglio 2022 le verifiche di legge sul numero degli autisti e la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale dei bus noleggiati con conducente. Queste le norme approvate oggi a maggioranza in Consiglio regionale con la legge “Disposizioni urgenti in materia di trasporti”, presentata dal consigliere Matteo Gagliasso (Lega).

“La sospensione dei termini – si legge nella relazione presentata in aula da Gagliasso – si è resa necessaria per evitare la revoca delle autorizzazioni da parte delle Province a quelle imprese la cui attuale organizzazione aziendale non consentirebbe di certificare la percentuale prevista per il rapporto mezzi-autisti” a causa dei blocchi del settore trasporti attuati durante la pandemia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/6/2021 h 12:23 - Riproduzione riservata