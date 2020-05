Piemonte: tavolo su traffico mezzi pesanti delle Cartiere Burgo. Regione, Provincia, Comune e RFI orientati a soluzione rapida

(FERPRESS) – Torino, 29 MAG – Una riprogrammazione della viabilità a doppio passo. Questa la direzione per il futuro della viabilità stradale a Verzuolo in vista dell’aumento di traffico legato alla riconversione dello stabilimento delle Cartiere Burgo emersa dall’incontro di oggi tra l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Gabusi, il consigliere regionale Paolo Demarchi, il Sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero, e i rappresentanti della Provincia di Cuneo, di RFI, delle Cartiere Burgo e dell’azienda Tonoli.

