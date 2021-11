Piemonte: nel Defr definite le scadenze per le grandi opere e presentate azione di programmazione per il triennio

(FERPRESS) – Torino, 11 NOV – Rispetto dei tempi per le grandi opere: per la Asti-Cuneo il 2025, per la pedemontana Masserano-Ghemme il 2026, per il Terzo Valico del Giovi il 2024 e per la tratta internazionale Torino-Lione il 2029-2030. Questo il cronoprogramma contenuto nel Defr, presentato oggi dall’assessore ai Trasporti Marco Gabusi in Seconda Commissione (presidente Mauro Fava). Si parlava appunto della parte dedicata ai Trasporti all’interno del Documento di programmazione economica e finanziaria della Regione per il triennio 2022-2024.

Pubblicato da COM il: 11/11/2021 h 09:53 - Riproduzione riservata