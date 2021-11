Piemonte in treno storico. Il 27 novembre riapre l’itinerario tra Alba e Neive

(FERPRESS) – Roma, 26 NOV – I treni turistici di Fondazione FS Italiane tornano a percorrere alcuni storici binari piemontesi. Dopo alcuni mesi di lavori eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana, il 27 novembre riapre il tratto tra Alba e Neive, in provincia di Cuneo. Le ottocentesche ferrovie del Monferrato e delle Langhe hanno conosciuto un lungo periodo di abbandono.

La politica dei tagli ai trasporti dei primi anni 2000 decretò la chiusura di ben dieci linee volute da Cavour. Nel 2013, con la nascita di Fondazione FS, si pensò a riutilizzare questi tracciati, ancora in ottime condizioni, per finalità turistiche. Due anni dopo fu riaperta la Novara-Varallo (Ferrovia della Valsesia), nel 2016 la Ceva Ormea (Ferrovia del Tanaro) e a novembre del 2018 il cosiddetto triangolo Asti-Castagnole delle Lanze-Nizza Monferrato.

