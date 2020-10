Piemonte: Giunta regionale ha stanziato per rinnovare la flotta TPL 10,3 mln che saranno girati all’Agenzia mobilità

(FERPRESS) – Torino, 12 OTT – Si rinnova la flotta di autobus destinati al trasporto pubblico locale. La Giunta regionale piemontese ha stanziato a questo scopo 10,3 milioni di euro che saranno girati all’Agenzia della mobilità piemontese, che provvederà alla ripartizione delle risorse.

