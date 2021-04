Piemonte: Gabusi, Servizio ferroviario metropolitano (SFM5) previsto per il 2024

(FERPRESS) – Torino, 1 APR – “La progettazione definitiva del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM5) in capo a Rfi è ultimata, formalmente è stato avviato l’iter autorizzativo presso il provveditorato opere pubbliche con la contestuale attivazione delle procedure circa l’accertamento della conformità urbanistica dell’intervento. La progettazione definitiva dovrebbe essere completata nel 2022 e subito dopo si darà corso all’avvio dei lavori. L’attivazione della linea SFM5 è prevista nel 2024”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it