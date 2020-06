Piemonte: Gabusi e Cirio a Conte, sbloccare realizzazione della variante di Demonte

(FERéPRESS) – Torino, 18 GIU – Sbloccare con urgenza lo stallo che impedisce la realizzazione della variante di Demonte : è l’obiettivo della lettera , firmata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Gabusi, trasmessa nelle scorse ore al presidente del Consiglio Conte e ai Ministri all’Ambiente e ai Beni Culturali, Costa e Franceschini .

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it