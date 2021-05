Piemonte: Gabusi, chiusura stazione Exilles per numero estremamente basso di utenti

(FERPRESS) – Torino, 19 MAG – “Le ragioni della dismissione della stazione di Exilles sono dovute al numero estremamente basso del numero di utenti, al posizionamento della stazione rispetto al centro abitato e alla strada che la raggiunge di ridotte dimensioni e caratterizzata da una forte pendenza”. Queste le risposte fornite dall’assessore ai Trasporti Marco Gabusi in una nota letta dall’assessore Andrea Tronzano all’interrogazione presentata dalla consigliera Monica Canalis (Pd) che ha chiesto alla Giunta se vi sia l’intenzione di riattivare la stazione ferroviaria di Exilles (To) mediante l’interlocuzione dei soggetti interessati e la possibilità tecnica di far sostare, in particolari eventi, i treni Frecciarossa/TGV e quali ulteriori azioni s’intendano mettere in campo, di concerto con l’amministrazione comunale, per rilanciare l’accessibilità sia al Forte che al Borgo medioevale del paese valsusino.

