Piemonte: da Giunta 112 mln di euro per rinnovare gli autobus del TPL. Tra il 2021 e il 2023 si potranno sostituire 573 mezzi

(FERPRESS) – Torino, 1 MAR – E’ di 112 milioni di euro la somma che la Giunta regionale piemontese ha stanziato per rinnovare gli autobus del trasporto pubblico. Con i fondi del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile il totale a disposizione diventa 186 milioni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it