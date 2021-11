Piemonte: Commissione Trasporti apre il dossier linee sospese per valutare eventuali riaperture

(FERPRESS) – Torino, 25 NOV – La Commissione Trasporti (presieduta da Mauro Fava), ha iniziato ad analizzare costi e benefici per la eventuale riapertura delle numerose linee ferroviarie sospese in Piemonte. In seguito verranno calendarizzate altre sedute di Commissione in cui si ascolteranno le esigenze delle diverse realtà territoriali per valutare e analizzare la reale fattibilità delle riaperture.

Pubblicato da COM il: 26/11/2021