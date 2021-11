Piemonte: Cirio e Gabusi al Mims e al Mite per trasformare la Regione in “hydrogen valley”

(FERPRESS) – Torino, 10 NOV – Trasformare il Piemonte in una delle “hydrogen valley” che l’Italia punta a sviluppare, con un percorso completo che va dalla ricerca alla produzione e al consumo di idrogeno, è il progetto che il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi hanno discusso presso i Ministeri della Transizione ecologica e delle Infrastrutture.

