Piemonte: Cirio e Appendino, Governo sostenga candidatura di Torino come sede della Gigafactory di Stellantis

(FERPRESS) – Torino, 6 LUG – Chiediamo che il Governo si adoperi in maniera concreta e fattiva per sostenere la candidatura della nostra città e chiediamo altresì un incontro per meglio rappresentare le grandi opportunità del territorio, in modo che possa ben comprendere perché Torino è la sede naturale della Gigafactory di Stellantis”: è la richiesta avanzata al premier Mario Draghi e ai ministri Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani in una lettera inviata dalla sindaca Chiara Appendino e dal presidente della Regione Alberto Cirio, insieme ai rappresentanti del mondo delle imprese e alle organizzazioni sindacali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 6/7/2021 h 09:08 - Riproduzione riservata