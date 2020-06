Piemonte: cambia il trasporto locale. Nuovi orari e turni per rimodulare offerta in base alle nuove esigenze di aziende e scuole

(FERPRESS) – Torino, 18 GIU – La Regione Piemonte sta preparando la riorganizzazione del trasporto pubblico in base alle nuove esigenze delle aziende e delle scuole.

La progettazione entrerà nella fase decisiva a luglio, dopo aver ricevuto le ricevuto le risposte ai questionari elaborati dalla Fondazione Links della Compagnia di San Paolo ed inviati ad aziende ed enti pubblici per conoscere la flessibilità degli orari e dei turni e le quote di lavoro agile.

