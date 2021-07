Piemonte: al lavoro nella direzione della transizione ecologica. Gabusi, per TPL sostituzione di 859 mezzi entro 2023

(FERPRESS) – Torino, 1 LUG – Il Piemonte sta già lavorando nella direzione della transizione ecologica, un lungo processo che vedrà il suo avvio italiano con l’applicazione del Pnrr e la spesa degli ingenti fondi europei che vi sono legati.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it