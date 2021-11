Piattaforma per gestione rete logistica nazionale: il Decreto Legge 152 affida al Mims le funzioni di soggetto attuatore

(FERPRESS) – Roma, 15 NOV – Il 6 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 6.11.2021, n. 152 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.” Il Decreto prevede, tra l’altro, all’articolo 30, che Uirnet venga assorbita dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 15/11/2021 h 16:36 - Riproduzione riservata