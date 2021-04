Piattaforma Logistica di Trieste: concessione di 31 anni. Firmato l’atto tra Autorità di Sistema e HHLA PLT ITALY

(FERPRESS) – Trieste, 22 APR – E’ stato formalizzata giovedì 22 aprile, alla Torre del Lloyd, la concessione per la Piattaforma Logistica di Trieste guidata da HHLA PLT ITALY, società del gruppo facente capo alla holding del porto di Amburgo.

La concessione della durata di 31 anni, che scadrà nel 2052, comprende una superficie complessiva di circa 120 mila metri quadrati.

