Piarc Italia e TTS Italia firmano protocollo d’intesa su mobilità e tecnologia

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – Piarc Italia (il Comitato Nazionale Italiano dell’Associazione Mondiale della Strada) e TTS Italia (l’Associazione Nazionale per la Telematica per i Trasporti e la Sicurezza), nel corso del webinar “Sicurezza passiva. Impianti, tecnologie e normativa”, hanno siglato un Protocollo di intesa che formalizza la collaborazione nel campo della formazione culturale e dello sviluppo e diffusione di attività di ricerca e studio, con specifico riferimento ai temi del trasporto stradale e delle infrastrutture viarie, promuovendo la corretta diffusione dell’utilizzo di tecnologie e sistemi digitali nell’ambito del Progetto Smart Road di Anas.

