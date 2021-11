Piano generale ÖBB: 18,2 mld per protezione del clima, collegamenti migliori e servizi moderni

(FERPRESS) – Roma, 5 NOV – Le ÖBB accolgono con favore la decisione del Consiglio dei ministri sul piano quadro ÖBB 2022 – 2027: 18,2 miliardi di euro sono stanziati per l’espansione e la manutenzione della rete ferroviaria austriaca nei prossimi sei anni. Ciò significa che ogni anno vengono investiti circa 3 miliardi di euro nell’infrastruttura ferroviaria di domani. Questo è un importante contributo a una maggiore protezione del clima, aumenta la qualità per i viaggiatori ferroviari ed è un importante motore economico per le aziende austriache.

Pubblicato da AB il: 5/11/2021 h 10:32 - Riproduzione riservata