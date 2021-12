Piacenza: più sicurezza con la videosorveglianza sui bus con accordo Prefettura-Seta

(FERPRESS) – Piacenza, 6 DIC – Saranno ampliati i sistemi di video-sorveglianza su autobus urbani e corriere a Piacenza, per aumentare la sicurezza di conducenti e passeggeri. Le telecamere, collegate in tempo reale con la centrale operativa e già presenti su 85 mezzi, saranno infatti installate anche sui nuovi 64 bus previsti dal piano di investimenti di SETA Spa entro i prossimi 2 anni.

