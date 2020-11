Piacenza: ok a installazione di 39 colonnine per ricarica di veicoli elettrici. Mancioppi, ulteriore spinta verso mobilità sostenibile

(FERPRESS) – Piacenza, 24 NOV – Saranno 39 le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici che verranno installate in città a partire già dai prossimi giorni dopo l’approvazione del progetto definitivo, messo a punto dalla ditta Be Charge, che contiene le indicazioni non solo sulle caratteristiche tecniche della rete, ma anche sulla dislocazione e i tempi di realizzazione.

Pubblicato da COM il: 24/11/2020 h 15:18 - Riproduzione riservata