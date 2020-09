Piacenza: on line l’avviso pubblico per incentivi di promozione della mobilità sostenibile con il bike to work

(FERPRESS) – Piacenza, 28 SET – Facendo seguito all’approvazione da parte della Giunta, in una delle ultime sedute, dello schema di Protocollo d’intesa con la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione del progetto “Bike to Work per la terza fase del Covid-19”, è stato predisposto dall’Amministrazione comunale – e pubblicato oggi, con evidenza in home page sul sito www.comune.piacenza.it – l’avviso pubblico che intende promuovere misure per una mobilità sostenibile attraverso la stipula di accordi con le aziende del territorio, a beneficio dei lavoratori che si impegnino ad utilizzare la bicicletta negli spostamenti casa-lavoro.

Pubblicato da COM il: 28/9/2020 h 17:20 - Riproduzione riservata