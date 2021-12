Piacenza: Comune sottoscrive progetto Bike to Work 2021. Mancioppi, ulteriore impulso a mobilità ciclistica

(FERPRESS) – Piacenza, 10 DIC – “Un ulteriore impulso alla mobilità ciclistica, alternativa all’uso dei mezzi a motore, in ottica di lotta all’inquinamento atmosferico e miglioramento della salute dei cittadini”. Così l’assessore a Mobilità e Ambiente, Paolo Mancioppi, commenta il progetto Bike to Work 2021, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e a cui il Comune di Piacenza aderisce con un protocollo a cui la Giunta Barbieri ha dato il via libera nei giorni scorsi.

10/12/2021 h 16:44