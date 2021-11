Piacenza: 8 nuovi mezzi SETA pronti ad entrare in servizio, altri 15 in arrivo entro fine anno

(FERPRESS) – Piacenza, 5 NOV – Il servizio di trasporto pubblico di Piacenza migliora in efficienza, sostenibilità ambientale, sicurezza e comfort per gli utenti, grazie al rinnovo della flotta che SETA ha avviato e sta finanziando con un consistente piano aziendale di investimenti. Nel triennio 2021-2023 l’azienda interprovinciale acquisterà complessivamente 267 mezzi con un investimento di oltre 70 milioni di euro, 17 dei quali destinati all’acquisto di 64 nuovi bus per il bacino provinciale piacentino. L’età media della flotta automobilistica passerà dagli attuali 12,7 anni a 9,3 anni e saranno rottamati altrettanti bus ormai obsoleti di categoria Euro 2 ed Euro 3.

