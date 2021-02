Per una nuova cultura della sicurezza. L’intervista a Fabio Croccolo, direttore dell’Ansfisa

(FERPRESS) – Roma, 11 FEB – ANSFISA è stata creata sull’onda di un’emergenza (il crollo del ponte Morandi), ma ha impiegato quasi due anni per diventare realmente operativa, dibattendosi tra ostacoli ordinamentali e burocratici, e la difficoltà – comunque – di costruire una struttura completamente nuova. Siamo all’approdo?

Ansfisa ha raggiunto la piena operatività a livello amministrativo lo scorso 30 novembre a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2020. Da quando sono direttore di Ansfisa, ovvero dal dicembre del 2019, abbiamo lavorato molto intensamente per mettere in piedi la nuova struttura, incorporando ANSF che era già operativa, con più di 10 anni di storia alle spalle. Il compito non è stato semplice: all’inizio siamo riusciti ad ottenere l’approvazione dello Statuto e del Regolamento, che ora stiamo già rivedendo per dare maggiore stabilità e respiro alla nuova Agenzia.

In questi mesi, inoltre, abbiamo nominato il collegio dei revisori dei conti, individuato i dirigenti generali che guidano la due direzioni di Ansfisa: quella per la sicurezza ferroviaria e quella per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie e dei sistemi di trasporto rapido di massa.

E’ stato istituito il Comitato direttivo, un organo che coadiuva l’attività del vertice dell’Ansfisa, composto da 5 membri: il direttore che lo presiede, i due dirigenti generali, Emanuele Renzi e Pierluigi Navone, e due membri esterni, Angela Montemarano e Gerardo Capozza. E’ stata portata a termine la selezione pubblica per il reclutamento di 61 unità di personale e individuata la sede contrale dell’Agenzia a Roma che sarà affiancata dallo storico ufficio di Ansf a Firenze, da una nuova sede a Genova e stiamo valutando la possibilità di avere anche un punto di riferimento al sud. Avremmo bisogno di una rete capillare sul territorio, ma devo ammettere che dobbiamo risolvere ancora diverse criticità.

Oggi abbiamo 161 dipendenti, poco più del 28% dei 569 che secondo la legge Ansfisa dovrebbe avere a regime.

Abbiamo avuto difficoltà a reperire alcuni profili altamente specializzati, mentre non riusciamo ad assumere dirigenti per la direzione delle infrastrutture stradali: la legge ha normato l’avvio dell’Agenzia, senza tener conto del transitorio.

Occorrerebbero interventi normativi per permetterci di accelerare il lavoro, procedere alle assunzioni ed essere pienamente operativi.

“Controllare i controllori”: potrebbe essere il nuovo slogan di ANSFISA. Ma cerchiamo di spiegare perché.

Ansfisa è un’agenzia con competenze molto ampie che abbracciano la sicurezza dell’intero sistema dei trasporti terrestri.

Il nostro obiettivo è quello armonizzare i livelli di sicurezza nei vari contesti, estendendo le buone pratiche che esistono a situazioni o settori che ancora non sono allineati affinché la catena della sicurezza, la cui responsabilità per legge rimane esclusivamente in capo ai gestori e alle aziende, possa essere fluida ed uniforme in ogni contesto sottoposto alla nostra competenza. Saremo quindi impegnati a promuovere l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali e autostradali di sistemi di gestione della sicurezza (SGS) per le attività di verifica e manutenzione, come attualmente avviene in campo ferroviario. Questi processi saranno certificati da un ente esterno con il quale abbiamo già avviato contatti per instaurare la collaborazione. In altre parole, i processi di verifica e manutenzione di tutti i gestori a regime saranno codificati e certificati, adattati alla tipologia di infrastruttura, prendendo in considerazione una serie di parametri e peculiarità.

D’altra parte, attivare un controllo capillare sul campo risulterebbe impensabile con i nostri mezzi e le nostre risorse. Per controllare ogni chilometro della rete ferroviaria, stradale, autostradale e i sistemi rapidi di massa ci vorrebbe un esercito, ma comunque forse non sarebbe sufficiente. Ritengo che sia molto più proficuo lavorare sui processi, sulla certificazione e sul monitoraggio, responsabilizzando i gestori dei grandi asset pubblici.

