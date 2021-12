Per il 2022 easyJet investe ancora su Napoli con una nuova rotta per Manchester

(FERPRESS) – Napoli, 17 DIC – Con il nuovo anno ormai alle porte, easyJet, compagnia leader in Europa, si prepara a guardare al 2022 e amplia l’offerta di viaggi internazionali da e verso l’Italia con un nuovo collegamento tra l’aeroporto Internazionale di Napoli e Manchester. La nuova rotta, già disponibile sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS, sarà operativa a partire dal 29 marzo 2022 e fino al 29 ottobre 2022 con tre voli a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato.

