Per apertura Monte Ceneri dal 5 aprile attiva nuova linea Tilo RE80 Milano Centrale-Chiasso-Locarno

(FERPRESS) – Milano, 1 APR – Da lunedì 5 aprile l’apertura della nuova galleria di base del Monte Ceneri comporterà alcune variazioni del servizio ferroviario transfrontaliero Lombardia-Ticino: sarà attiva la nuova linea RE80 Milano Centrale-Chiasso-Locarno, che dalle 6 del mattino all’1 di notte prevedrà collegamenti ogni 30 minuti tra Locarno e Chiasso, con prolungamento da e per Milano Centrale ogni 60 minuti.

