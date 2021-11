People Mover: al via nuovo piano manutentivo per riportare la navetta Aeroporto Marconi-Stazione di Bologna a piena funzionalità

(FERPRESS) – Bologna, 15 NOV – People mover, si cambia. Entro venerdì un nuovo piano manutentivo con tempi e impegni certi per riprendere in via definitiva il servizio e, insieme a questo, la revisione del prezzo del biglietto a carico degli utenti quando, a struttura ferma, devono essere utilizzati i bus sostitutivi meno performanti rispetto alla navetta.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 15/11/2021 h 14:20 - Riproduzione riservata