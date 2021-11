People Mover Bologna: Regione ha analizzato documenti inviati da Marconi Express su manutenzioni straordinarie

(FERPRESS) – Bologna, 23 NOV – “Sul People Mover ora si apre una fase nuova. Marconi Express ha inviato nei tempi richiesti il documento che contiene indicazioni sulle manutenzioni e le mitigazioni ambientali. Bene, ma non basta”. Così l’assessore regionale a Mobilità e Trasporti, Andrea Corsini, dopo aver ricevuto il piano operativo delle manutenzioni straordinarie da parte di Mex, realizzato in collaborazione con i soci Integra e Tper.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it