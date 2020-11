Pedemontana Veneta: al via le verifiche per apertura tratto Breganze-Bassano Ovest

(FERPRESS) – Venezia, 9 NOV – Il concessionario di Superstrada Pedemontana Veneta (SPV Spa), con nota formale inoltrata venerdì 6 novembre, ha preannunciato ai sindaci dei comuni attraversati dall’infrastruttura, ai concessionari interconnessi con la stessa, ad AISCAT, alle Prefetture e alle Forze dell’ordine che, avendo completato i lavori della tratta di Pedemontana tra il casello di Breganze e quello di Bassano Ovest, tra il 9 novembre ed il 20 novembre è prevedibile la messa in esercizio della terza tratta funzionale.

